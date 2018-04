Maratona: ecco il weekend della grande sfida tra Milano e Roma

6 aprile 2018

Roma, Milano, Parigi e Rotterdam: domenica 8 aprile è il grande giorno della maratona con quattro appuntamenti del calendario internazionale che si svolgono in contemporanea, due dei quali su territorio italiano con un totale di oltre 20.000 connazionali impegnati sulla distanza regina dei 42,195 km.



Acea Maratona di Roma

Per la 24ª edizione della Maratona di Roma sono annunciati al via, dai Fori Imperiali, 14.000 concorrenti provenienti da 131 nazioni, ai quali faranno da contorno i partecipanti alla Fun Run, stimati dall’organizzazione in circa 80.000. La partenza della maratona avverrà a ondate: 8:35 per gli atleti paraolimpici, 8:40, 8:45 e 8:52 per gli altri maratoneti, 7:30’ il tempo massimo. Ultimo a partire uno degli ultramaratoneti più amati dal popolo dei runner: Giorgio Calcaterra inizierà la maratona di Roma partendo dal fondo per rimontare il lungo serpentone e vivere la gara nella pancia del gruppo. Passo dopo passo saluterà le migliaia di runner che sorpasserà motivandoli a portare a termine la sfida senza stress, ma con il sorriso di chi ce la può comunque fare.



EA7 Emporio Armani Milano Marathon

Per la 18ª Milano Marathon la partenza degli oltre 7.000 maratoneti avverrà alle 9:00 da Corso Venezia (dove è previsto anche l’arrivo), dopo mezzora prenderà invece il via la Relay Marathon, cui parteciperanno oltre 2.500 squadre impegnate a raccogliere fondi a favore di oltre 100 onlus. Tra i tanti vip che correranno la staffetta per beneficenza anche Valeria Straneo, maratoneta che detiene il record italiano (2:23’44”) mentre Gianmarco Tamberi, campione del salto in alto, sarà il protagonista di una serie di attività rivolte ai più piccini nella giornata di sabato quando si correrà la School Marathon. A livello agonistico l’obiettivo dichiarato degli organizzatori è abbattere il muro delle 2:07’ per registrare un tempo mai realizzato prima d’ora su suolo italiano. Milano detiene già la miglior prestazione con il 2:07’13” siglata dal keniano Edwin Koech nel 2017.



Italiani a Parigi e a Rotterdam

Oltre alle maratone di Milano e Roma, domenica 8 aprile sono in programma anche le 42 km di Parigi e Rotterdam. Nel 2017 Parigi è risultata la terza maratona al mondo per numero di partecipanti: con 42.480 finisher di cui 491 italiani, quasi dimezzati rispetto ai 905 nostri connazionali che avevano raggiunto il traguardo nell’edizione 2016. Del resto, tutte le maratone francesi del 2017 hanno registrato una flessione della partecipazione straniera, tendenza riconducibile al timore di attentati terroristici. Rotterdam nel 2017 è risultata la 28ª maratona al mondo ed è frequentata soprattutto dai maratoneti che puntano al primato personale per via del tracciato filante che permette importanti riscontri cronometrici. Vedremo domenica da quale di queste località giungerà il risultato migliore.