La nuova Glycerin 16 con il DNA LOFT: una corsa più morbida e confortevole

1 giugno 2018

La scarpa più in voga degli ultimi anni si rinnova. Cambia per restare se stessa, la compagna di viaggio per il runner che cerca il massimo del comfort e della resistenza senza rinunciare alla leggerezza: è uscita infatti la Glycerin 16, all'insegna di un'ammortizzazione ancora più morbida.



Sensazione questa che è il risultato di una nuova tecnologia: il DNA LOFT che Brooks utilizza ora per la prima volta proprio con il più amato dei suoi modelli, un materiale da corsa soffice, progettato per essere ultra-leggero e ultra-morbido senza cedere però sulla pianta del piede.



Chi ha provato le Glycerin 16 in anteprima (tra questi il triatleta Giulio Molinari) ha avuto la percezione di una corsa più fluida e confortevole rispetto al passato, con una sensazione di agilità su tutto il piede, dal tallone fino alla punta, con una pur sempre elevata protezione per giunture e legamenti. Positive anche le risposte in merito a traspirazione e flessibilità della tomaia.



La scarpa è consigliata tanto a runner principianti quanto a corridori esperti. Il peso è di 301 grammi nella versione maschile e di 266 grammi in quella femminile.