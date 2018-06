La magica notte di Filippo Tortu all'Olimpico: il Golden Gala consacra lo sprinter azzurro

1 giugno 2018

Non ha ancora 20 anni (li compirà il prossimo 15 giugno) ma Filippo Tortu , lombardo di origini sarde è l'astro nascente dell'atletica azzurra. Sulla pista dell'Olimpico che porta il nome di Pietro Mennea , il ragazzo ha confermato quello che tutti aspettavamo: rivedere finalmente un azzurro calcare il palcoscenico internazionale della velocità. Nella prova regina dei 100 metri, Tortu ha fermato il cronometro sul tempo di 10"04 che per contesto e vento contrario vale di più dell'altrettanto strabiliante 10"03 registrato una settimana fa al meeting di Savona.

Non solo. Al Golden Gala Filippo Tortu, terzo sulla linea del traguardo, si è messo alle spalle un colosso come Christian Coleman, argento mondiale e dominatore della scena invernale. Vittoria a Baker in 9"93 e secondo Vicaut in 10"02. Settimo posto invece per l'altro azzurro Marcell Jacobs, amico e compagno di sfide di Tortu, che ha chiuso in 10"19.