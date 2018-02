La colazione perfetta per chi corre

21 febbraio 2018

A forza di sentircelo dire dovremmo averlo imparato: la colazione è il pasto più importante della giornata. Dopo una notte di sonno, l’organismo ha un assoluto bisogno di essere rifornito del supporto energetico necessario per la ripresa dell’attività, non solo quella fisica ma anche mentale. A maggior ragione chi corre o pratica sport in generale non dovrebbe mai saltare il pasto mattutino. Bandito dunque il caffè al volo: se volete stare bene e in forma dovete ritagliarvi il tempo per una sana e adeguata colazione.

Appurato ciò, la domanda diventa: "cosa è meglio mangiare in relazione all’impegno fisico compiuto di prima mattina e alla lista di impegni lavorativi o familiari che ci attendono?".