I consigli di Orlando Pizzolato: per correre meglio ci vuole più forza e meno asfalto

22 maggio 2018

Corsa rasente e poco efficace . Sono numerosi i runner che mostrano un atteggiamento quasi privo di energia, con poca spinta. La componente principale di questa ridotta efficienza meccanica è certamente organica (ridotto allenamento cardiocircolatorio), ma è evidente anche un deficit di forza. Per migliorare questa caratteristica Orlando Pizzolato (due volte vincitore della maratona di New York, oggi allenatore ed esperto di running) suggerisce di agire nei seguenti modi: 1. svolgere esercizi specifici a corpo libero 2. svolgere esercizi con sovraccarichi 3. correre in salita

CORTO VELOCE "OFF ROAD"

Se per un verso sarebbe sufficiente correre sui prati o sui sentieri di campagna ad andatura tranquilla, ancora più efficace è correre a un passo sostenuto, situazione che implica un maggior coinvolgimento muscolare. Come prima soluzione si potrebbe partecipare alle corse campestri, ma non sempre ci si sente abbastanza in forma per iscriversi a una gara. Si può allora optare per un allenamento in natura che simuli lo sforzo dell’impegno agonistico: una seduta di corto veloce. Oltre a lavorare sulla componente di forza muscolare, ne conseguono diversi aspetti positivi:



• ottimizza la capacità dei muscoli di utilizzare l'ossigeno;

• allena le fibre muscolari a sopportare la produzione di acido lattico (ma senza accumulo);

• aumenta la presenza di enzimi aerobici.