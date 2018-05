Forrest Gump esiste, è Rob Pope di Liverpool: ha attraversato gli Usa correndo per 25mila km!

16 maggio 2018

Ve lo ricordate Forrest Gump? Diffiicile non sappiate chi sia, impossibile che ve lo siate dimenticato. Il personaggio interpretato da Tom Hanks nel film Premio Oscar di Robert Zemeckis del 1994 esiste veramente e fisicamente gli assomiglia oltretutto in maniera strabiliante. Il suo nome è Rob Pope, di mestiere fa il veterinario a Liverpool e ha 39 anni: seguito e assistito dalla fidanzata Nadine (che nel frattempo ha dato alla luce la loro bimba e con cui presto convolerà a nozze), il runner solitario ha attraversato l'America da parte a parte, dall'Atlantico al Pacifico e viceversa, correndo circa 60 chilometri al giorno per 422 giorni. L'equivalente di 590 maratone. Un'impresa finalizzata a raccogliere fondi per il Wwf e la Ong Peace Direct che si è poi conclusa con la richiesta di matrimonio di Rob a Nadine. Anche qui sulla falsariga di quanto fece Forrest con la "sua" Jenny.