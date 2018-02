Fai entrare la corsa nella tua vita

21 febbraio 2018

La corsa è diventata una vera e propria comunità, che parla e vive di running, al lavoro, con gli amici, a casa, mentre mogli, mariti e compagni guardano al proprio partner sperando che prima o poi si cambi argomento.



Il fascino della corsa consiste anche nel fornire una risposta tangibile alla domanda di una qualità di vita migliore, perché in cambio di un po’ di buona volontà, soprattutto all’inizio, permette a tutti di trovare una nuova consapevolezza e tanta più autostima dopo anni di pigrizia.



A volte bastano il conforto della bilancia, le parole di ammirazione degli amici che ci chiedono come abbiamo fatto, proprio noi che del rimandare eravamo maestri. La vita con dentro la corsa ci riallinea un po’ di più a quello che ci aspettavamo, ai sogni che pensavamo potessero realizzarsi. Correndo sfuggiamo dal frullatore degli appuntamenti che si accavallano. Ritagliamo uno spazio solo per noi, lo difendiamo con tutte le nostre forze dagli attacchi esterni di chi non capisce.