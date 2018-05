Da Berceto a Pontremoli: corri lungo i sentieri della Via Francigena

28 maggio 2018

Appuntamento a sabato prossimo, 2 giugno: festa della Repubblica da celebrare, perché no, tra gli splendidi paesaggi della Lunigiana, a passo tra la storia lungo uno dei tratti più suggestivi della Via Francigena. Si tiene infatti questo fine settimana la 1° Edizione della Francigena Half Marathon, corsa podistica a passo libero di circa 22 km lungo l’antica via di pellegrinaggio. Promotore dell’iniziativa è il comune di Pontremoli in collaborazione con il comune di Berceto.



La partenza si troverà infatti presso l’Ostello di Berceto, mentre l’arrivo sarà in Piazza Duomo a Pontremoli. Qui si svolgerà la cerimonia finale con tutti i partecipanti per celebrare la conclusione della corsa e la giornata di festa. Francigena Half Marathon è aperta a tutti: bambini, adulti, sportivi, famiglie, runner. Oltre al percorso di gara ufficiale è infatti previsto un itinerario più corto con arrivo in località Casalina. Sarà l’ideale per chi sceglie di prendere parte all’evento con tutta la famiglia. Ognuno è libero di partecipare con il proprio passo: camminando o correndo.



Lungo entrambi i percorsi saranno presenti punti di ristoro con acqua, tè, zucchero. Questa 1° Edizione della Francigena Half Marathon in Lunigiana mira a diventare un appuntamento fisso nel panorama sportivo del territorio. Sarà l’occasione per visitare la Lunigiana ed apprezzare i suoi ambienti naturali. Non mancheranno anche momenti di grande valenza culturale e storica.