Da Beautiful alla maratona di Roma

2 marzo 2018

Il colpo di fulmine è scattato pochi anni fa mentre effettuava alcuni allenamenti necessari per esigenze di copione. Da lì è nata la sua passione per il running e il prossimo 8 aprile Katherine Kelly Lang, ovvero la Brooke Logan di Beautiful, sarà al via della maratona di Roma.



«La regina della più fortunata serie televisiva del mondo, Beautiful, sarà la star della 24esima edizione dell'Acea Maratona di Roma" hanno annunciato gli organizzatori della manifestazione a cui sono attesi runner provenienti da oltre 130 paesi. E, a proposito di numeri, a un mese e mezzo dallo svolgimento l'edizione numero 24 dell'Acea Maratona di Roma ha già superato le 12.500 richieste di iscrizione, numero che ancora una volta la posiziona al primo posto assoluto tra le corse competitive italiane su qualsiasi distanza.



Un contesto da record per una star che di primati ne infilati già parecchi. Classe 1961, Katherine Kelly Lang da 30 anni è la protagonista indiscussa di Beautiful e anche la più longeva. Nei panni di Brooke ha sposato 7 volte Ridge, 2 volte il padre Eric e 1 volta il fratello Thorne oltre ad aver intrecciato una serie indefinita di altre relazioni.



In veste di sportiva Katherine Kelly Lang si è già messa in luce partecipando all'Iroman delle Hawai a Kona nel 2015, siamo quindi tutti curiosi di vederla in azione il prossimo 8 aprile sulle strade di Roma.