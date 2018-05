Corsa contro il tempo: lo sport non ha età ma attenzione all‘usura

4 maggio 2018

Lo dimentichiamo troppo spesso - e forse è un bene - ma dobbiamo prendere atto che il calendario scorre per tutti, inesorabile. Il benessere che deriva dalla pratica dello sport non ha età. Il calendario però non fa sconti e il nostro corpo è inevitabilmente sottoposto a processi di usura ai quali è bene prestare attenzione.

I PROBLEMI ALLE CARTILAGINI

Le articolazioni sono rivestite da cellule cartilaginee suscettibili ai fenomeni dell'usura. La cura delle cartilagini è ancora, allo stato attuale, un rimedio parziale, un sistema per arginare l’involuzione. La corsa è impegnativa in termini di sovraccarico articolare, deve essere quindi programmata anche nell’intento di non procurare ulteriori danni. Soprattutto è bene pensare a un allenamento organico che dia il giusto spazio anche al condizionamento articolare e muscolare con esercitazioni mirate. Se un infortunio ci limita, una delle variabili da tenere in considerazione è il tempo che passa. Il corpo subisce un’involuzione e i tessuti che lo compongono perdono poco alla volta alcune caratteristiche peculiari, come le capacità elastiche.