Chi va piano non sempre va lontano: i pericoli della corsa troppo lenta

14/06/2018

Avete mai visto un bimbo correre lentamente? Per piano intendiamo con una cadenza “strascicata”, a mò di tapasciata domenicale? I bambini non si pongono problemi di risparmio energetico perché sanno di potersi fermare in qualsiasi momento e il loro moto è di solito armonioso, oltre che dispendioso. Queste considerazioni portano a pensare che una corsa troppo al risparmio non sia sempre naturale e che per correre più a lungo e conservare energia non si esegua in automatico un gesto atletico armonioso: ciò può incidere negativamente sulla qualità del movimento.