“Longevity Run”, a Roma una corsa per la prevenzione

10 aprile 2018

La longevità non è un dono di natura ma un obiettivo che si conquista passo dopo passo con uno stile di vita corretto e con una adeguata prevenzione. E sono proprio questi i fini della “Longevity Run – Prevenzione e stili di vita: le due facce della longevità”, iniziativa in programma il prossimo 19 aprile, presso lo Stadio “Nando Martellini” di Roma (Terme di Caracalla), finalizzata proprio a sensibilizzare la popolazione italiana sull’importanza di vivere una vita sana e sul valore della prevenzione.



“La longevity run – ha spiegato Francesco Landi, geriatra del Policlinico Gemelli di Roma e docente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica – intende promuovere attività volte a indagare e diffondere le evidenze scientifiche su una longevità in buona salute fisica e mentale. Per invecchiare bene è importante prendersi cura di se stessi già da giovani e da adulti”.



Per tutto il giorno, dalle 10 alle 19, i partecipanti potranno sottoporsi al check-up gratuito organizzato dai medici del Policlinico universitario A. Gemelli che eseguiranno la misurazione della pressione arteriosa, dei valori di glicemia e colesterolo, unitamente alla valutazione dello stile di vita e delle abitudini alimentari. Sono previste inoltre attività sportive, realizzate in collaborazione con Purosangue, progetto internazionale di running solidale, che combinano elementi di fitness, di bici e di corsa.