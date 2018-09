Pista, sterrato, asfalto: dall'alba alla notte Milano è capitale del running con Almostthere

26/09/2018

Una settimana di corsa a Milano? Sì, è possibile! Quando? Dal 29 settembre al 6 ottobre. E' la settimana almostthere - il “quasi lì”, a un passo dal traguardo, dall’obbiettivo - organizzata dall'omonima organizzazione (www.almostthere.eu) fondata nel 2013 da sei appassionati convinti che l’aspetto atletico nello sport non possa essere l’unica prospettiva ma vada coniugato con valori quali salute, disciplina, lealtà, perseveranza e coraggio. Ed è con questo spirito che è stata pensata e ideata la settimana del running milanese, ricca di eventi per tutte le gambe e tutti i gusti... della corsa.



EVENTI IN PROGRAMMA DAL 29 AL 6 OTTOBRE

- Sabato, 29 settembre 2018 Track&Friends Campo XXV Aprile, Milano La pista si apre a tutti, grandi e piccoli, elite e tenderfoot. 4 specialità 1.500 / 5.000 / miglio a staffetta, e 400 metri per i bambini.

- Mercoledì, 3 ottobre 2018 Night Trail Monte Stella, Milano, ore 21.00 La frontale, le scarpe da trail, lo sterrato. Restando a Milano. Il concept è un fast trail in città, reso più tecnico dalla notturna.

- Venerdì, 5 ottobre 2018 Milano Loves You RUN City Life, Milano, ore 06.30. La corsa all’alba, a favore di LILT. 5 andature, per tutti, veloci e camminatori. Un classico del calendario milanese. E’ la settimana edizione.

- Sabato, 6 ottobre 2018 Thirty Training Da Pavia a Milano, 33 Km, ore 08.00 La long run più divertente del mondo, un allenamento di 33 km in preparazione delle maratone autunnali. In treno fino a Pavia, di corsa fino alla Darsena di Milano. Aiutati da pacer per diverse andature, ristori, e molti altri servizi.