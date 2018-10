Maratona, Mo Farah si impone a Chicago: prima Majors e record europeo in 2h 5' 11"

07/10/2018

Sir Mo Farah si impone a Chicago: prima Majors e record europeo per il fuoriclasse inglese, il tutto con un finale di gara strepitoso. Il pluriolimpionico britannico (4 ori a cinque cerchi tra 5000 e 10000 più sei ori mondiali ), grazie appunto ad una seconda parte di gara magistrale, ha chiuso la maratona statunintense in 2h05'11" e migliorato così di 37 secondi il primato che apparteneva al norvegese Sondre Moen. Secondo posto per l’etiope Geremew Mosinet con 2h05'24", quindi il giapponese Suguru Osako, che con 2h05'50" stabilisce il nuovo record giapponese. A seguire il keniano Kipkemoi e poi il quinto posto di Galen Rupp 2h06’21” che ha così fallito l'assalto al primato statunitense. Tra le donne si è imposta invece la keniana Brigid Kosgei.