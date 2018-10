Maratona: ecco la Venicemarathon nella domenica del cambio dell’ora

25/10/2018

Kawauchi, il “Calcaterra del sol levante”

Come in una sottile suggestione, la starting list dei top runner restituisce a Venezia la sua storica vocazione all’Oriente. È infatti in gara anche il giapponese Yuki Kawauchi, vincitore a sorpresa dell’ultima edizione della maratona di Boston, disputata in un lunedì 16 aprile caratterizzato da condizioni climatiche proibitive.

Nella monotonia dell’eccellenza tecnica, concentrata quasi esclusivamente sui corridori africani, la curiosità dei media è stata risvegliata dalla storia di questo impiegato statale nella Prefettura di Saitama, che solo il prossimo aprile si congederà dal lavoro per diventare un professionista del running.



Kawauchi correrà a Venezia la propria 87ª maratona, la decima del 2018. In totale ne ha corse 79 in meno di 2:20’. Per questo suo stakanovismo di altissimo livello, qui in Italia viene definito “il Calcaterra del sol levante”. Anche il romano tre volte campione del mondo della 100 km, infatti, è un dilettante che soprattutto nella prima parte della carriera era solito correre molte maratone all’anno e sempre con ottimi tempi.

A Boston Kawauchi è stato capace di battere il campione mondiale in carica, il keniano Geoffrey Kirui, mentre a Venezia dovrà vedersela con altri keniani, meno famosi di Kirui, ma forse più affamati di gloria e denaro: Philip Kangogo Cheruiyot (personal best 2:08’16”), Kipkemei Mutai, (2h10’16”) John Komen (2:08’13” stabilito con la vittoria a Venezia nel 2009) e Mekuant Ayenew Gebre, (etiope, 2:09’00”).



Nella prova femminile i favori del pronostico sono per la keniana Angela Jemesunde Tanui (2:26’31”), ma in una gara dall’andamento tattico potrebbe dire la sua anche la croata Nikolina Sustic, campionessa mondiale della 100 km.