Maratona, correre alla velocità di Kipchoge? Impossibile

12/10/2018

Correre 2'52" al km è quasi impossibile per le persone normali, anche solo per pochissimi metri. Il passo che ha portato Eliud Kipchoge al record del mondo della maratona a Berlino è davvero qualcosa di impressionante. Il ritmo del keniota riprodotto su un gran tapis roulant ha messo alla prova diversa gente e c'è anche chi è finito gambe all'aria. Vedere per credere...