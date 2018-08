La scala di Borg, per misurare quanto ci costa un allenamento

07/08/2018

Molti top runner classificano gli allenamenti con un punteggio in decimi. Sapete cosa significano quei numerini e perché vengono utilizzati e con quale criterio?

Si riferiscono all’impegno richiesto all’atleta in base alla cosiddetta “scala di Borg”.



Già, ma come è articolata la suddetta scala? Lo abbiamo chiesto a coach Giorgio Rondelli, che ci ha spiegato di cosa si tratta. “La scala di Borg, dal nome del suo ideatore, lo svedese Gunnar Borg, risale agli anni ‘50 del secolo scorso. Il suo scopo era quello di introdurre in un piano di allenamento il concetto della percezione soggettiva dello sforzo".



Con questa idea, il dottor Borg ideò la scala RPE (Rating of Perceived Extertion) per valutare la percezione soggettiva di uno sforzo in relazione all’entità dello sforzo stesso.