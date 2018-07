La maratona autunnale: le ripetute lunghe per simulare lo sforzo in gara

26/07/2018

Nelle preparazioni di ogni specialità del mezzofondo e del fondo , con le ripetute perseguiamo il più delle volte uno specifico obiettivo: ricostruire lo sforzo e quindi le sensazioni della gara. Questo obiettivo fa delle ripetute un allenamento molto importante dai punti di vista sia fisico sia mentale . Le distanze da percorrere vanno dai 2 ai 5 km e i ritmi da mantenere sono simili a quelli che si tengono in una gara di 10 km. Più esattamente: • ripetute sui 2 km = ritmo gara dei 10 km; • ripetute sui 3 km = 5-8” più lentamente del ritmo gara dei 10 km; • ripetute sui 5 km = 10-12” più lentamente del ritmo gara dei 10 km.

IL RECUPERO

Il recupero fra le ripetute è di 3-5 minuti di corsa leggera, che mantiene a un certo livello l’attività cardiocircolatoria favorendo il rapido allontanamento dell’acido lattico dai muscoli. Un recupero più lungo diluirebbe lo sforzo abbassando l’efficacia dell’allenamento.



I podisti che dispongono già di una buona efficienza fisica generale e che vogliono accelerare verso il raggiungimento di una migliore condizione di forma possono effettuare il recupero a un’andatura di corsa un po’ più sostenuta della corsa leggera appena indicata, una corsa simile a quella del fondo medio.



Alternare tratti di corsa veloce a tratti affrontati a un’intensità di corsa inferiore, ma non blanda, è una strada molto utile per le gare lunghe come mezza maratona e maratona.