I migliori al mondo a Cortina per la Lavaredo Ultratrail: la corsa che il mondo ci invidia!

21/06/2018

Le Dolomiti , le montagne che tutto il mondo ci invidia sono le protagoniste del weekend in cui è di scena la Lavaredo Ultra Trail , la gara trail italiana di maggior successo, che anche nella sua 12a edizione ha registrato il sold out con oltre 3.000 preiscrizioni. Circa il 60% dei partecipanti viene dall’estero, con 60 nazioni rappresentate . I gruppi più numerosi arrivano da Francia, Polonia, Gran Bretagna, Spagna e Hong Kong; quest'ultimo è il paese con il tasso di incremento maggiore. La quota rosa si attesta al 15%. Dal 2014 la manifestazione fa parte dell' Ultra-Trail World Tour e dallo scorso anno è inserita tra le gare “Series”, uno speciale riconoscimento che la colloca tra le 6 gare più prestigiose al mondo.

I FAVORITI AL VIA

Nella gara regina saranno gli statunitensi i grandi favoriti, con Hayden Hawks, attualmente il terzo atleta più forte al mondo, e Tim Tollefson, terzo all'Ultra Trail du Mont Blanc 2017. In campo anche lo spagnolo Pau Capell, che lo scorso anno dominò la prima parte della LUT prima di doversi ritirare a 20 chilometri dall'arrivo per problemi di stomaco. Tra i favoriti anche il tedesco Stephan Hugenschmidt, il polacco Marcin Świerc, i francesi Aurélien Collet e Michel Lanne e il giovanissimo cinese Min Qi, vincitore con record della Hong Kong 100 lo scorso gennaio.

Atlete a stelle e strisce favorite anche in campo femminile, con la vincitrice della CCC 2017 Clare Gallagher e le sue connazionali Keely Henninger, Kelly Wolf, Taylor Nowlin e Darcy Piceu. La nepalese Mira Rai e l'emergente cinese Miao Yao proveranno a dar battaglia alle americane, così come le spagnole Nuria Picas ed Emma Roca, e la brasiliana Fernanda Maciel, più volte sul podio alla Lavaredo Ultra Trail.