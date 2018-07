I benefici delle calze compressive Cep per il runner

24/07/2018

I benefici effetti delle calze compressive sulla circolazione periferica e sulla contropressione muscolare dei vasi venosi sono già noti da tempo. Tuttavia non è stato ancora analizzato fino a che punto questo miglioramento della circolazione sanguigna contribuisca a migliorare la performance negli sport di resistenza. Questo studio mette in evidenza come le calze compressive da running Cep (CEP, Himmelkron, Germany) influiscono su alcuni parametri fisici (tempo sotto sforzo, lavoro) e fisiologici di “ambiziosi corridori amatoriali”.



Oggetto dello studio sono stati 21 “corridori non professionisti”, allenatisi con una frequenza di 2-5 unità alla settimana. Gli atleti hanno fatto una prova con le “calze da running cep” e una prova con le calze indossate da loro abitualmente, alternandole in sequenza casuale, con una pausa di > 48 h fra i due test. La tavola 1 illustra le condizioni iniziali dei nostri atleti.



Lo studio ha dimostrato che, le calze compressive CEP da running, grazie ad una migliore ossigenazione dei tessuti, aumentano il tempo di resistenza dell’atleta sotto sforzo, la performance in generale del runner e prevengono l’accumulo di acido lattico. Conclusioni L’utilizzo delle calze compressive CEP migliora la performance dello sportivo sotto ogni aspetto e previene i classici infortuni del runners in quanto dona maggiore stabilità muscolare.