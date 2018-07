Correre più a lungo e meglio, la risposta di ASICS ASICS ha creato la 25ma edizione del suo modello icona, la GEL-KAYANO, riprogettata per sostenere il movimento del runner e aiutarlo a correre meglio e più a lungo. Facebook

26/06/2018

Con il caldo giù dal letto alle prime luci dell'alba e via ad allenarsi. Il running è sempre più diffuso e la bruciante passione per la corsa ha contagiato ormai larghe fette di popolazione, senza distinzione tra uomini e donne. È l'ultima mania si chiama “corsa sulle lunghe distanze”, una performance che mette alla prova ben più della semplice “mezza maratona”, perché implica una preparazione non solo fisica ma anche psicologica e l'attenta pianificazione di una strategia di gara.



Negli anni sono andati continuamente aumentando gli appassionati di questa disciplina così impegnativa e anche le case produttrici di calzature sportive hanno tenuto il passo proponendo scarpe sempre più sofisticate e adatte alle lunghe percorrenze.

È il caso di ASICS ,che lancia sul mercato la 25ma edizione del suo modello di punta, la GEL-KAYANO™ , fin dal 1993 la scarpa punto di riferimento per la corsa sulle lunghe distanze. “La serie GEL-KAYANO™ è stata disegnata per rendere la corsa su lunghe distanze accessibile a più runner possibili”, spiega Kenichi Harano, Executive Officer e Senior General Manager presso l’ISS, l'Istituto di Scienze Sportive ASICS. “Per 25 anni, abbiamo avuto in mente questo obiettivo mentre continuavamo a creare le calzature della serie GEL-KAYANO™ sempre più leggere e reattive, senza mai comprometterne la stabilità”.

GEL-KAYANO 25 racchiude la tecnologia messa a punto dall'ISS per offrire ai runner una corsa stabile e protetta e aiutarli a raggiungere sempre nuovi traguardi e performance ancora più soddisfacenti. È migliorata grazie alla tecnologia FlyteFoam™ Lyte, per una leggerissima e reattiva ammortizzazione di nuova generazione. La formula dell’intersuola è caratterizzata da una combinazione rinforzata di nanofibre che ne incrementa la durevolezza e garantisce maggiore stabilità. Maggior reattività in fase di appoggio e migliore assorbimento degli shock sono assicurati dalla schiuma brevettata Asics FlyteFoam™ Propel, mentre la All-new Two-Layer Jacquard Mesh Upper offre vestibilità e traspirabilità perfette che migliorano la flessibilità e riducono le pieghe causa di irritazione, mantenendo comunque grande leggerezza.



Un gioiello tecnologico per esprimere tutto il potenziale di ogni runner: GEL-KAYANO 25 racchiude il know-how di un brand da sempre votato all'eccellenza.



www.asics.com

