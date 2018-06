Asics Gel-Kayano 25 | La scarpa che permette ai runner di affrontare ogni distanza

20/06/2018

Il 1 giugno ASICS ha lancia la 25esima edizione del suo modello di punta, la GEL-KAYANO™, la scarpa che è un punto di riferimento per la corsa di lunghe distanze dal 1993. L’approccio di ASICS si basa su un design a misura d’uomo, ricerca di innovazioni tecnologiche e ambizione all’eccellenza, con queste premesse ogni edizione della serie GEL-KAYANO™ migliora la versione precedente, offrendo ogni volta ai runners maggiore protezione e performance.



La serie ha superato ogni confine in termini di innovazione e ha permesso ai runners di esprimersi al meglio rivoluzionando la categoria running. La GEL-KAYANO™ 25 non fa eccezione offrendo una nuova tecnologia innovativa messa a punto dall’Istituto di Scienze Sportive ASICS (ISS) che fa il suo debutto all’interno di questa calzatura.



Kenichi Harano, Executive Officer e Senior General Manager presso l’ISS ha dichiarato: “La serie GEL-KAYANO™ è stata disegnata per rendere la corsa su lunghe distanze accessibile a più runner possibili. Per 25 anni, abbiamo avuto in mente questo obiettivo mentre continuavamo a creare le calzature della serie GEL-KAYANO™ sempre più leggere e reattive, senza mai comprometterne la stabilità.”



GEL-KAYANO™ 25 include le nuove tecnologie FlyteFoam™ Lyte e FlyteFoam™ Propel, che lavorano insieme per garantire elevata protezione e stabilità indipendentemente dalla distanza.