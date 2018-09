Arriva la Bob Martin Dog Run: corri con il tuo cane all'Idroscalo di Milano!

25/09/2018

Correre col proprio cane: una delle emozioni più intense e divertenti che possa provare chi vive con un amico a quattro zampe. Un’attività alla portata di tutti, capace di offrire benefici impagabili in termini di salute e benessere per cani e proprietari. È questa l’idea che ispira la prima edizione della Bob Martin Dog Run, una corsa “a sei zampe” non competitiva che si svolgerà sabato 29 settembre all’Idroscalo di Milano e i cui proventi andranno interamente al canile della sezione milanese della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. I runners potranno scegliere tra due percorsi, 2,5 Km per i “pigri” e 5 Km per i più allenati.



“La Bob Martin Dog Run è la nostra prima iniziativa” spiega l’Azienda “abbiamo scelto una corsa non competitiva perché è sinonimo di salute e divertimento, che per noi è la sintesi del rapporto con il proprio animale. Vogliamo far provare a tutti quanto possa essere semplice e divertente correre assieme al proprio amico a quattro zampe; al tempo stesso con questa iniziativa vogliamo aiutare i cani più sfortunati che cercano ancora una famiglia che li ami, sostenendo chi si impegna a soccorrerli ogni giorno.



Alla corsa potrà partecipare chiunque: basta ovviamente portare il proprio cane con sé! Il cane dovrà essere dotato di pettorina, e correre al guinzaglio col padrone. Le informazioni e il regolamento sono reperibili sul sito https://bobmartindogrun.lpages.co/milano/.