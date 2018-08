Uefa Nations League: ecco l'inno

27/08/2018

Durante il sorteggio di Losanna per la Fase Leghe 2018/19 è stato svelato anche l'inno ufficiale della UEFA Nations League. E' stato registrato con un'orchestra filarmonica e un coro che canta in latino. Le componenti classiche dell'inno sono mescolate con la musica elettronica per creare un'aria contemporanea ed esclusiva. L'inno verrà attivato in tutte le piattaforme, compreso nelle sequenze televisive, quando i giocatori entrano in campo e durante i momenti ufficiali delle cerimonie.