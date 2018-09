Spagna, Luis Enrique: "De Gea numero uno al mondo"

08/09/2018

Luis Enrique debutta sulla panchina della Spagna vincendo a Wembley e non può che essere contento: "Una vittoria speciale contro una grande rivale. Abbiamo sofferto , e ce lo aspettavamo, ma non abbiamo mai perso il filo del gioco neanche dopo aver preso il gol. Questo è un risultato che ci dà forza". Il ct elogia De Gea : "La partita di oggi e le ultime stagioni in Premier dicono che è il miglior portiere al mondo".

Gareth Southgate, invece, se la prende con il gol di Welbeck annullato: "Non è lui a commettere fallo, per me era regolare". Il ct dell'Inghilterra poi spiega: "Dobbiamo ripartire dall'ultima mezz'ora, quella in cui siamo rientrati in gioco alla ricerca del pareggio. La Spagna ci è stata superiore a lungo perché, sotto pressing, non abbiamo fatto circolare bene la palla".