Roma, ok i controlli per Manolas: col Chievo ci sarà

12/09/2018

Sospiro di sollievo in casa Roma: gli accertamenti dello staff medico giallorosso hanno stabilito che Kostas Manolas, in Grecia-Ungheria di Nations League, ha rimediato solamente una contusione alla caviglia. Nessuna distorsione dunque, che era quanto temuto in casa Roma dopo il duro colpo ricevuto dal difensore da parte di Szalai. Manolas a inizio ripresa aveva chiesto il cambio, uscendo zoppicante. Manolas sarà dunque a disposizione per il match col Chievo e di conseguenza anche per quello di Champions con il Real Madrid.