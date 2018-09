Roma, Manolas ko in Nazionale: a rischio la sfida col Real

12/09/2018

Sono ore di forte preoccupazione in casa Roma, che rischia di dover fare a meno di Kostas Manolas per la sfida contro il Chievo e soprattutto per il big match contro il Real Madrid di mercoledì prossimo, quando i giallorossi faranno il proprio debutto in Champions League dopo l'esaltante cavalcata della scorsa stagione. Il difensore della Grecia, che contro l'Ungheria in Nations League ha segnato il suo primo gol con la maglia della Nazionale, è stato colpito duro da Szalai e a inizio ripresa ha dovuto chiedere il cambio, uscendo dal terreno di gioco visibilmente zoppicante.