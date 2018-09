Nations League, Piatek avverte l'Italia: "Sono pronto"

06/09/2018

Sette gol in tre partite dal suo arrivo in Italia, tre in Serie A, dove è capocannoniere insieme a Benassi, e quattro in Coppa Italia, Krzysztof Piatek sta vivendo un inizio di stagione da sogno con la maglia del Genoa ed ora è pronto anche a prendersi la Nazionale. La sua Polonia esordirà nella neonata Nations League venerdì sera a Bologna contro l'Italia (fischio d'inizio al Dall'Ara alle 20:45) e il giovane attaccante, classe 1995, si candida ad un posto da titolare per la sfida contro gli Azzurri di Roberto Mancini: "Sono partito forte - ha detto l'attaccante esploso nel KS di Cracovia la scorsa stagione dal ritiro della selezione polacca - è il pallone che mi cerca... Ripetermi in Nazionale? Sarebbe bellissimo, c'è grande concorrenza e sono appena arrivato. Se il ct mi chiama sono pronto". Bonucci e Chiellini sono avvisati.