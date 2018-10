Polonia-Italia, Mancini verso la conferma dell'undici di Genova

12/10/2018

Nella sfida decisiva di Nations League di domenica a Chorzow contro la Polonia, il ct azzurro Roberto Mancini potrebbe confermare in blocco l'Italia con il 4-3-3 che ha pareggiato mercoledì contro l'Ucraina a Genova. E' l'indicazione emersa nell'ultimo allenamento svolto nel pomeriggio a Coverciano. La squadra è stata divisa in due: da una parte gli 11 di Genova più Lasagna, dall'altra chi non ha giocato. Al massimo potrebbero esserci due cambi.