Nazionale, Mancini si preoccupa: "Gli italiani non stanno giocando"

03/09/2018

"Abbiamo convocato diversi giocatori (31, ndr) per ottimizzare il poco tempo che abbiamo, ma pochi giocatori italiani che stanno giocando, e questo potrebbe essere un problema ". Intervenuto come ospite alla Domenica Sportiva, il ct della Nazionale, Roberto Mancini , sottolinea la difficoltà del suo lavoro, visto che pochi italiani stanno giocando titolari in serie A. "Ma ora c'è la Nations League e cercheremo di partire bene" ha aggiunto il ct.

La Nazionale è attesa dagli impegni contro Polonia (il 7 a Bologna) e Portogallo (il 10 a Lisbona). "Non sarà semplice contro i polacchi che hanno fatto un Mondiale mediocre ma sono una grande squadra. Però vogliamo partire bene, e mettere insieme una formazione competitiva in poco tempo e vincere". Come vorrebbe far giocare Mancini la sua Italia? "E' presto per dirlo, i giocatori devono ancora arrivare. Conterà l'atteggiamento dei ragazzi, e che sia un atteggiamento offensivo. Il modulo è relativo, ma l'atteggiamento della squadra deve essere positivo".

Poi spiega la convocazione del romanista Nicolò Zaniolo, che non ha ancora giocato un minuto in Serie A. "Oltre a quelli conosciuti, abbiamo chiamato ragazzi che hanno fatto bene con le nazionali Under 19, Under 20 - ha detto il Mancio -. Ne chiameremo altri per capire cosa possono dare in futuro, ci vuole anche il coraggio di far giocare i giovani bravi se ci sono".



Poi ancora sulle convocazioni: "Abbiamo chiamato chi era già nel giro, chi ha giocato le ultime tre gare e aveva fatto bene - spiega -. Tempo non ne abbiamo, non ci sono giocatori italiani che giocano, abbiamo qualche difficoltà ma il fatto che possiamo lavorare in questi giorni e conoscere altri giocatori può essere importante. I giocatori esperti li abbiamo, se possiamo conoscerne anche altri va bene". Ma non poteva chiamare anche Cutrone? "Lui è un giocatore che fa gol - risponde Mancini sul giovane milanista -, vede la porta, ma non possiamo portarli via tutti all'Under 21. Speriamo che continui a far gol e a giocare".