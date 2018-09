Nazionale, Mancini "evita" la Juventus: nessun bianconero in campo dopo vent'anni

10/09/2018

Nessun giocatore della Juventus nei quattordici giocatori scesi in campo con la nazionale italiana di Mancini in Portogallo. Non un fatto unico, ma certamente raro. Era da vent'anni - considerando solo i match ufficiali - che l'Italia aveva almeno un elemento della Juventus in campo, l'ultima volta risaliva alla sfida contro il Camerun al Mondiale del 1998. L'unico bianconero in campo al Da Luz, Joao Cancelo, ha giocato col Portogallo.