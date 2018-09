Nazionale, anche Zibi Boniek attacca Balotelli: "In sovrappeso di 15 kg"

10/09/2018

"Ho parlato con Sacchi dopo la partita e abbiamo concordato sul fatto che Balotelli non era preparato". Il presidente della federcalcio polacca, Zibi Boniek , si schiera dalla parte dell'ex ct azzurro, che aveva duramente criticato l'attaccante del Nizza dopo la prova incolore contro la Polonia in Nations League . "Dal punto di vista fisico non era preparato per una partita cosi' - ha aggiunto Boniek ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - è colpa sua se non è pronto".

"Condivido le parole di Sacchi - ha continuato l'ex attaccante di Juventus e Roma - Quello che conta nel calcio è l'intelligenza nei confronti del resto della squadra e del campo. Mi dispiace per Balotelli, perché me lo ricordo in uno Juventus-Inter che era devastante, ma non l'ho visto preparato per certi sforzi a certi livelli. Un professionista non può presentarsi in queste condizioni perché non serve a niente - ha aggiunto - Poi io non manderei mai in campo un giocatore 15 chili in sovrappeso...".

Parole molto dure quelle di Boniek (arriverà anche per lui la replica di Raiola?), che ha anche analizzato il pareggio tra la sua Nazionale e gli Azzurri: "Non sono del tutto soddisfatto perché abbiamo trovato una squadra in difficoltà e potevamo raddoppiare il vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo un po' rinunciato ad attaccare, come da copione, poi è arrivato il rigore. Comunque meglio due feriti che un morto visto che ho tanti amici in Italia". Sul penalty dato a Chiesa, infine, Boniek conclude: "Non lo so se ai miei tempi sarebbe stato concesso, ma forse con le regole di oggi è rigore".