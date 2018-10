Nazionale, anche Zaza lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto Lasagna

09/10/2018

Un altro problema per Roberto Mancini in vista dell'amichevole della Nazionale contro l' Ucraina e della già decisiva sfida di Nations League contro la Polonia . Dopo le defezioni per problemi fisici di Danilo D'Ambrosio, Patrick Cutrone e Alessio Romagnoli, anche Simone Zaza è stato costretto a lasciare il ritiro di Coverciano per un problema al polpaccio. Al suo posto è stato convocato Kevin Lasagna dell'Udinese.

L'attaccante del Torino aveva dovuto interrompere l'allenamento di ieri per un problema al polpaccio sinistro che non sembrava particolarmente grave, ma questa mattina si è sottoposto a una risonanza magnetica che non ha evidenziato lesioni ma ha portato lo staff medico a propendere per uno stop precauzionale ed è quindi stato costretto a lasciare Coverciano. Un altro attaccante che torna a casa dopo Cutrone, che al momento non è stato rimpiazzato, e un altro problema per Mancini: convocazione per Kevin Lasagna dell'Udinese.