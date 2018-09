Nations League, Portogallo-Italia affidata allo scozzese Collum

07/09/2018

La Uefa ha scelto l’arbitro William Collum per dirigere la gara tra Portogallo-Italia valevole per la seconda giornata della Nations League. Dopo l’impegno con la Polonia, gli Azzurri di Mancini dovranno vedersela con i portoghesi di Fernando Santos allo stadio Alvalede di Lisbona: l’appuntamento è per il prossimo lunedì alle ore 20.45. Per l’occasione, oltre al Portogallo, farà l’esordio in Nations League anche il 39enne fischietto scozzese che sarà coadiuvato dagli assistenti David McGeachie e Graeme Stewart.