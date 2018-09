Nations League, Italia-Polonia affidata al tedesco Zwayer

05/09/2018

La Nazionale di Roberto Mancini prepara il debutto nella nuovissima Nations League, venerdì sera al Dall'Ara è in programma la sfida contro la Polonia di Lewandowski, Zielinski e del nuovo bomber del Genoa Piatek. Si tratta della prima partita ufficiale per gli Azzurri dopo la dolorosa esclusione da Russia 2018 per mano della Svezia e ad arbitrare il match sarà il tedesco Felix Zwayer, presente ai Mondiali in qualità di Var. Gli assistenti sarnno Thorsten Schiffner e Marco Achmuller, addizionali Daniel Siebert e Sascha Stegemann, quarto ufficiale Markus Haecker.