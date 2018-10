Nations League, Francia-Germania 2-1: Griezmann affonda Löw

16/10/2018

LA PARTITA

Con le spalle al muro, allo Stade de France Löw va all-inn e fa cinque cambi rispetto alla formazione che ha perso con l'Olanda. Una rivoluzione necessaria, vista la classifica. Deschamps invece tira dritto e schiera la formazione tipo, affidandosi alle certezze dei Campioni del Mondo. Con la mediana intasata, l'avvio del match si sposta subito sugli esterni. Rapidi a recuperare palla e a verticalizzare, i francesi si appoggiano a Giroud per far salire la squadra e aprire gli spazi. In campo aperto Mbappé sembra un velocista e dalla sua parte la Germania trema, soprattutto quando duetta con Griezmann.



Gli uomini di Löw però non restano a guardare e dopo dieci minuti di sofferenza provano a sfondare con Sané e Schulz. Compatta dietro e rapida a ripartire, la Germania aumenta i giri e al 14' approfitta di un doppio errore di Pogba per guadagnarsi un rigore e sbloccare la gara dal dischetto con Kroos. Un gol che spezza l'equilibrio e rimette tutto in discussione. In vantaggio, i tedeschi giocano alla "francese", difendendosi con tanti uomini e puntando sulla velocità e sulla tecnica di Sané per colpire in contropiede. Lloris salva il risultato su Werner, poi si ripete su Süle in mischia. Un forcing che i "Galletti" provano a spezzare aumentando la qualità degli uno-due e la velocità della manovra. Si gioca a ritmi altissimi, con la Germania che si apoggia a Schulz e Kehrer, sempre pronti ad attaccare la profondità, e la Francia che fatica a trovare il giusto equilibrio. Con Pogba e Kante un po' in ombra, l'uomo più pericoloso di Deschamps è sempre Mbappé, ma le sue accelerazioni non bastano a far saltare i piani tedeschi. Soprattutto grazie a Neuer, che a inizio ripresa ferma subito il fenomeno del Psg, salvando il risultato.



Con le squadre lunghe, nell'ultima mezz'ora la differenza la fanno la tenuta fisica e le giocate dei singoli. Schulz e Mbappé ingaggiano un duello ad alta velocità, ma è dalla parte di Lucas che arriva il cross che Griezmann devia perfettamente alle spalle di Neuer. Agguantato il pareggio, la Francia arretra il baricentro e Lloris deve superarsi per fermare un sinistro velenoso di Gnabry. Un campanello di allarme che sveglia i Galletti, bravi a recuperare subito le distanze tra i reparti e a ribaltare il match sfruttando l'asse Mbappé-Matuidi e un intervento dubbio in area di Hummels sul centrocampista della Juve. Per Mazic è rigore e dal dischetto Griezmann non perdona. Una doppietta pesante da incassare per i tedeschi, che, nonostante una buona prova, escono con le ossa rotte dallo Stade de France. Per la Germania di Löw infatti è il sesto ko in un anno solare. Un record. Con l'incubo della retrocessione nella Nations League vicina e con la Francia già quasi certa del primo posto nel Gruppo A1 e dei playoff.