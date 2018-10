Italia, prove di 4-3-3 con Bernardeschi "falso nueve"

08/10/2018

Il tridente alternativo era composto da Berardi, Immobile (in campo con una mano fasciata per l'infortunio al mignolo riportato contro la Fiorentina) e Zaza prima che l'attaccante granata si fermasse. Mancini sfrutterà la seduta di martedì mattina (a porte chiuse a Coverciano prima della partenza in aereo per Genova alle 16.30) per effettuare ulteriori prove e a questa parteciperanno anche gli ultimi convocati, il centrale della Sampdoria Tonelli e l'esterno difensivo del Valencia, ex viola, Piccini. Non è escluso che mercoledì possa ricorrere al 4-4-2: tra i titolari annunciati Donnarumma, Bonucci, Chiellini, Criscito, Jorginho, uno tra Pellegrini e Bonaventura, Bernardeschi, Chiesa e Insigne.