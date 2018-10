Italia, convocati Tonelli e Piccini al posto degli infortunati

08/10/2018

Subito tre defezioni per l'Italia di Mancini che sarà in campo mercoledì 10 ottobre a Genova per l'amichevole con l'Ucraina e domenica 14 in Polonia per la Nations League. Danilo D'Ambrosio, Patrick Cutrone e Alessio Romagnoli hanno lasciato il ritiro di Coverciano e non saranno a disposizione del ct azzurro. Mancini non colma il buco in avanti e chiama due sostituti per la difesa: Lorenzo Tonelli (Sampdoria) e Cristiano Piccini (Valencia).

Dopo la sosta per le Nazionali la Serie A ripartirà con il derby di Milano. E proprio Inter e Milan vedono i propri giocatori acciaccati e costretti a lasciare il ritiro della Nazionale. Mancini deve rinunciare anche a Romagnoli per un problema al flessore che non è di semplice guarigione. Out anche Cutrone, che accusa ancora problemi alla caviglia. Non ci sarà nemmeno D'Ambrosio, dunque: i tanti impegni consecutivi è uscito malconcio dalla sfida col Psv e con la Spal non è sceso in campo per una tendinite al ginocchio.



Quanto ai sostituti, momento d'oro per Tonelli - reduce dal gol vittoria contro l'Atalanta - che sinora contava una presenza in Under 21 così come Piccini, di ritorno in Liga (dove aveva già giocato con il Betis) da quest'anno dopo la stagione allo Sporting Lisbona. Ed è allarme anche per Zaza. L'attaccante del Torino ha dovuto interrompere l'allenamento per un problema al polpaccio sinistro. Dopo le prime cure (gli è stata applicata una fasciatura) il giocatore recandosi verso il centro tecnico ha tranquillizzato sulle sue condizioni. Comunque domani mattina verrà sottoposto a risonanza magnetica in base alla quale il ct e lo staff medico decideranno il da farsi.