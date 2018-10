Nations League: vola la Bulgaria, reti bianche tra Irlanda e Danimarca

13/10/2018

In Nations League , la Bulgaria prosegue a punteggio pieno nel gruppo 3 di Lega C: vittoria in rimonta per 2-1 su Cipro e fuga (+3 sulla Norvegia, 1-0 alla Slovenia). Percorso netto in Lega D anche per la Georgia (gruppo 1, 3-0 ad Andorra) e per la Macedonia (gruppo 4, 4-1 al Lichtenstein). La Repubblica Ceca vince 2-1 in Slovacchia (Krmencik, Hamsik, Schick), prima vittoria per Gibilterra (1-0 in Armenia) .