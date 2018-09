Nations League: Ucraina e Bulgaria ok, doppio Eriksen trascina la Danimarca

09/09/2018

UCRAINA-SLOVACCHIA 1-0

All’Arena Lviv inizio a spron battuto da ambo le parti, Stepanenko chiama Dubravka alla parata, quindi subito dopo occasione per l’ex pescarese Weiss, che si incunea bene in area ma vede la conclusione ribattuta da un difensore. Da lì in poi cresce l’Ucraina, che ha almeno un paio di grosse chances nella prima frazione per passare in vantaggio. Dubravka salva ancora su Yaremchuk, quindi sfiora il gol anche Konoplyanka. A inizio ripresa, altro intervento di Dubravka su Stepanenko, quindi sono Lobotka, giocatore del Celta Vigo e obiettivo del Napoli, e Hamsik, capitano dei partenopei, a reagire per la Slovacchia, senza però trovare la rete. La sfida si incanala verso lo 0-0, ma a dieci minuti del termine un intervento di Skriniar in area viene sanzionato piuttosto severamente dall’arbitro Sidiropoulos con il calcio di rigore. Dagli undici metri, Yarmolenko è una sentenza e consente all’Ucraina di Shevchenko di centrare la seconda vittoria di fila, dopo quella di tre giorni fa con la Repubblica Ceca. Ucraina in vetta al gruppo 1 della Lega B con 6 punti e che si candida dunque alla vittoria del girone, per essere promossa in Lega A.



DANIMARCA-GALLES 2-0

Debutto positivo in casa per i danesi, che raggiungono il Galles a quota 3 nella classifica del gruppo 4 della Lega B. Protagonista assoluto del match il giocatore del Tottenham Eriksen, che al 32’ trova il vantaggio con un diagonale affilatissimo da dentro l’area e poi nella ripresa (63’) trova il bis su calcio di rigore. Bale ci prova a ripetizione ma è troppo solo, delusione Galles dopo la brillante vittoria di tre giorni fa contro l’Irlanda.



BULGARIA-NORVEGIA 1-0

Bulgari a punteggio pieno nel gruppo 3 di Lega C, dopo il successo ottenuto in trasferta in casa della Slovenia. Il gol della vittoria è firmato al 59’ da Vasilev, la Norvegia non riesce a reagire e anzi nel finale resta anche in dieci per la doppia ammonizione a Nordtveit. Scandinavi che rimangono a quota 3 in classifica.



GEORGIA-LETTONIA 1-0

Successo pesantissimo per i georgiani, che si ripetono dopo la vittoria 2-0 in Kazakistan e salgono a quota 6 nel gruppo 1 di Lega D. La rete decisiva arriva al 77’, grazie a un rigore di Okriashvili. Georgiani che sprintano in ottica promozione alla Lega C, lettoni che restano a quota 1.



MACEDONIA-ARMENIA 2-0

6 punti anche per i macedoni, che restano a punteggio pieno nel gruppo 4 di Lega D, bissando il 2-0 contro Gibilterra. Le due reti portano la firma di Alioski al 13’ su calcio di rigore e del genoano Goran Pandev (59’). Resta a quota 3 l’Armenia.