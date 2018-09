Nations League, stasera Spagna-Croazia su Canale 5 e in streaming su SportMediaset.it

11/09/2018

La Nations League regala un'altra notte da sogno al calcio europeo. Su Mediaset, in diretta e in esclusiva, potrete ammirare, questa sera alle 20.45 s u Canale 5 e in streaming sul nostro sito , uno Spagna-Croazia (gruppo A4, riposa l'Inghilterra, impegnata in amichevole) che si preannuncia ricco di spunti ed emozioni. I vice-campioni del mondo debuttano nel nuovo torneo Uefa a Elche, contro la Spagna di Luis Enrique, galvanizzata dal nuovo corso e dalla fresca vittoria sull'Inghilterra.

NUOVO CORSO: SIA PER LA SPAGNA CHE PER LA CROAZIA

La Spagna ha ben impressionato a Wembley con l'Inghilterra e i giornali spagnoli già esaltano il lavoro di Luis Enrique. Il quale non cambierà molto ripsetto all'ultima partita ma ha in mente di lanciare dal primo minuto Marco Asensio al posto di uno tra Rodrigo o Iago Aspas. Confermato il 4-3-3 con la cerniera di centrocampo formata da Busquets, Thiago e Saul. È il chiaro segnale che - dopo Iniesta - "non si vuole vivere nel passato", come ha detto Busquets.



Lo stadio di Elche sarà tutto esaurito, sintomo di un rinnovato entusiasmo dopo il flop mondiale ma merito anche dell'avversario, quella Croazia vice campione del Mondo che attira tanta curiosità. Dalic non avrà Subasic e Mandzukic, che hanno dato l'addio alla Nazionale, ma schiererà tutti i migliori, da Rakitic a Modric fino a Perisic e Brozovic.



La Croazia ha vinto in Spagna solo una volta, nel 1994, a Valencia, grazie a gol di Suker e Prosinecki. Fu il primo confronto tra le due nazionali dopo la fine della Jugoslavia. Il bilancio è di tre vittorie per la Spagna, due per la Croazia e un pareggio. L'ultimo confronto risale a Euro 2016: Croazia-Spagna 2-1.