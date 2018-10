Nations League, Spagna: Luis Enrique svela i convocati appendendo le magliette negli spogliatoi

04/10/2018

Sono 23 i convocati di Luis Enrique in vista del doppio impegno della Nazionale spagnola contro Galles (amichevole, 11 ottobre) e Inghilterra (Nations League, 15 ottobre). Quattro le novità rispetto ai convocati di settembre ovvero Bartra , Jonny Otto , Koke e Paco Alcacer che sostituiscono gli infortunati Carvajal, Inigo Martinez, Sergi Roberto, Isco e Diego Costa. Ancora una volta fuori Reina. Tra i nomi in lista anche due "italiani", Raul Albiol e Suso .

Se nella scorsa convocatoria Luis Enrique aveva svelato i nomi dei giocatori scrivendoli sulla lavagnetta tattica, questa volta il ct ha utilizzato un metodo innovativo per comunicare le sue scelte. In un video postato dagli account social della federcalcio spagnola, Luis Enrique ha annunciato i suoi convocati appendendo nello spogliatoio, ad uno ad uno, le maglie dei giocatori selezionati. "Iniziamo dai portieri", dice Luis Enrique prendendo la maglietta di Kepa e appendendola nell'armadietto: "Kepa". E via così, fino all'ultimo degli attaccanti.