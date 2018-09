Nations League: Spagna-Croazia live

11/09/2018

IL TABELLINO



SPAGNA-CROAZIA 6-0

Spagna (4-3-3): De Gea; Carvajal (30' st Azpilicueta), Ramos, Nacho, Gaya; Saul (20' st Thiago Alcantara), Busquets (14' st Rodri), Ceballos; Asensio, Rodrigo, Isco.

A disp.: Kepa, Pau Lopez, Marcos Alonso, Albiol, Inigo Martinez, Sergi Roberto, Suso, Morata, Iago Aspas. All.: Luis Enrique

Croazia (4-2-3-1): Kalinic; Vrsaljko (20' Rog), Vida, Mitrovic, Pivaric; Rakitic, Brozovic (17' st Pjaca); Kovacic, Modric, Perisic; Santini (26' st Livaja).

A disp.: Livakovic, Letica, Jedvaj, Barisic, Milic, Badelj, Pasalic, Bradaric, Cop. All.: Dalic

Arbitro: Bastien (Francia)

Marcatori: 24' Saul (S), 33' Asensio (S), 35' aut. Kalinic (C), 4' st Rodrigo (S), 12' st Ramos (S), 25' st Isco (S)

Ammoniti: Brozovic, Santini (C)

Espulsi: -