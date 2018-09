Nations League, si inizia col botto: a Monaco c'è Germania-Francia

06/09/2018

Non poteva esserci un inizio migliore per la nuova Nations League, la competizione per nazionali voluta dalla Uefa che questa sera all'Allianz Arena mette di fronte i neo campioni del mondo della Francia e la Germania che trionfò in Brasile nel 2014 (diretta alle 20:45 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it). I tedeschi del confermato Loew, ct più longevo sulla panchina di una nazionale europea, vogliono dimenticare la cocente delusione di Russia 2018 e riscattarsi subito, mentre i Galletti di Deschamps, una delle nazionali con l'età media più bassa dell'intera competizione, sono chiamati a una conferma importante a circa due mesi dalla grane festa per il trionfo iridato. Germania e Francia sono inserite nel Gruppo 1 della Lega A insieme all'Olanda.