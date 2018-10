Nations League: Schick e Hamsik in gol, vince la Repubblica Ceca. Il ct slovacco attacca Skriniar

13/10/2018

È finita 2-1 per gli ospiti il 'derby' di Nations League a Trnava che opponeva la Slovacchia alla Repubblica Ceca. A dare il successo ai cechi, con il gol decisivo segnato al 31' st, è stato il romanista Patrick Schick, entrato appena tre minuti prima al posto di Krmencik, autore della prima rete dei suoi. Schick ha steso gli slovacchi con un bel colpo di testa su cross di Dockal anticipando Skriniar. Il temporaneo pareggio dei padroni di casa era stato realizzato da Marek Hamsik, alla presenza n.108 con la rappresentativa del suo paese: è intervenuto in tap-in su una respinta del portiere avversario Vaclik. Quello di oggi per la Repubblica Ceca è stato il primo successo in Nations League, dove fa parte della serie B. In campo per 90' Skriniar e Hamsik nella Slovacchia, nella Repubblica Ceca subentrati Schick e Jankto.