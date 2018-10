Nations League: Russia ok con la Turchia, Serbia sprecona in Romania

14/10/2018

Nelle altre gare della giornata di Nations League, la Russia batte 2-0 la Turchia (Neudstadter e Cherishev) e, nel gruppo 2 di Lega B, è a un passo dal primo posto e dunque dalla promozione. La Serbia, nel gruppo 4 di Lega C, non va al di là dello 0-0 in Romania (Tadic sbaglia un rigore), mentre Montenegro stravince 4-1 in Lituania. Ok Israele (2-0 all'Albania), 1-1 in Azerbaigian-Malta e in Far Oer-Kosovo.

LEGA B

Successo pesantissimo della Russia nel gruppo 2. Battuta per 2-0 la Turchia grazie alle reti di Neudstadter al 20’ e del solito Cherishev al 78’. Gli uomini di Cerchesov salgono così a quota 7 nel girone e vedono la promozione in Lega A. La sicurezza del primo posto ci sarà già se, il 17 novembre, la Svezia (1) non vincerà in Turchia (3), altrimenti basterà un pareggio con gli stessi svedesi nella sfida del 20 novembre.



LEGA C

Si conclude sullo 0-0 lo scontro diretto per il vertice del gruppo 4 tra Romania e Serbia. Gara tesa, al 45’ del primo tempo Tamas lascia in dieci i padroni di casa e regala un rigore alla Serbia, ma Tadic manda alto. Nella ripresa, è Mitrovic a sprecare più volte la palla della vittoria. Serbia ancora al primo posto a quota 8, a 6 invece la Romania, scavalcata in seconda posizione dal Montenegro che sale a 7 punti dopo la netta vittoria in Lituania. 4-1 finale firmato da una doppietta di Mugosa (10’ e poi al 45’ su rigore), da Kopitovic (35’) e da Zoric (86’), per i baltici salva l’onore il gol di Baravykas (88’) ma i punti in classifica sono ancora zero e a questo punto la retrocessione in Lega D è quasi aritmetica. Nel gruppo 1, schizza in vetta Israele battendo 2-0 l’Albania grazie alle reti di Hemed (8’) e Saba (83’). Israele a 6 punti, Albania a 3 insieme alla Scozia che però ha una gara in meno.



LEGA D

In campo il gruppo 3, le cui due gare si risolvono con due pareggi. 1-1 tra Azerbaigian e Malta, al vantaggio maltese di Muscat (37’) risponde Abdullayev al 53’. Finisce 1-1 anche tra le Far Oer e il Kosovo: balcanici subito avanti con Rashica dopo nove minuti, reazione d’orgoglio dei nordici che riacciuffano la parità con il gol di Joensen al 50’. Kosovo sempre primo con 8 punti, Azerbaigian secondo a quota 6 quindi Far Oer a 4 e Malta a 2.