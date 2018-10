Nations League, questa sera Polonia-Portogallo su Canale 5. L'Italia tifa per il pari

11/10/2018

Si tiferà per il pari, non potrà essere altrimenti. L'Italia davanti alla tv, diretta esclusiva su Canale 5 a partire dalle 20.40 . In campo, a Chorzow, Polonia e Portogallo , in un match decisivo per il futuro degli azzurri in Nations League . La situazione del Gruppo A3 non è ovviamente favorevole all'Italia: Portogallo con una partita e 3 punti, Polonia con una partita e un punto al pari dell'Italia, che però di match ne ha giocati due.

No Ronaldo, sì Piatek. La sfida di Nations League non vedrà protagonista CR7, ma già si sapeva. In accordo con il ct Santos il portoghese aveva già stabilito di non presenziare alle sfide d'autunno della nazionale. E poi, in questo periodo, l'attaccante della Juve ha altre cose per la testa, con il caso delle accuse per stupro che arrivano dagli Stati Uniti da gestire. Ma in campo non si penserà alla questione Ronaldo.



Sarà una sfida bella e che vedrà un tagliare un traguardo importante al giocatore più rappresentativo in campo: Lewandowski giocherà la sua partita numero 100 con la maglia della Polonia, il suo bottino attuale è di 55 gol. Chi ci sarà al fianco del centravanti del Bayern? Se nelle ultime uscite il nuovo ct Brzeczek aveva schierato Milik, ecco che scocca l'ora del genoano Piatek. Troppo in forma per non essere schierato, troppo alta la curiosità per non vederlo al fianco di Lewa con un attacco a due punte che ha nei piedi una valanga di gol.



Allo Slaski Stadion saranno in campo diversi esponenti della nostra Serie A: oltre a Piatek, nella Polonia giocheranno Bereszynski (Samp), Zielinski (Napoli) mentre Milik (Napoli) dovrebbe partire dalla panchina. Nel portogallo sicuri titolari i terzini Cancelo (Juventus) e Mario Rui (Napoli). Grande attesa per André Silva. Il centravanti che ha fallito al Milan ed è in prestito al Siviglia sta disputando una stagione eccellente. In Nations League ha steso l'Italia nell'1-0 in Portogallo, ora vuole ripetersi contro la Polonia. L'Italia spera in un pareggio per avere ancora qualche chance in questo gruppo, anche perché l'ombra della retrocessione nella fascia B è sempre più lunga.