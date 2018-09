Nations League, prima storica vittoria per il Kosovo

11/09/2018

Il Kosovo fa la storia. Con la vittoria ottenuta lunedì sera contro Far Oer, la squadra del ct Challandes conquista i primi tre punti della sua, seppur breve, storia. I gol di Zaneli e Nuhiu hanno fatto gioire lo stadio Fadil Vokrri, già pieno per celebrare l'esordio della selezione in patria. Prima vittoria ufficiale e sorrisi per la Nazionale riconosciuta da Uefa e Fifa nel maggio 2016 che al debutto, proprio contro Far Oer ma solo in amichevole, si impose 2-0.