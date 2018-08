Nations League, Portogallo senza Ronaldo contro l’Italia: i convocati

31/08/2018

Sarà un Portogallo sperimentale quello che sfiderà l’Italia nella Nations League il prossimo 10 settembre in terra lusitana. Il ct Santos ha lasciato a casa Cristiano Ronaldo oltre ad alcuni veterani come Quaresma, Moutinho e Adrien spiegando così la sua scelta: “Stiamo aprendo un nuovo ciclo, vogliamo difendere nel 2020 il titolo europeo conquistato nel 2016, e quei giocatori che hanno fatto parte del passato e oggi non ci sono restano titolari nelle loro squadre e continuano ad essere per me importanti: a ottobre le cose potrebbero essere diverse”. Il Portogallo, che potrà contare anche su Cancelo, Andrè Silva e Mario Rui, prima di disputare la gara contro gli Azzurri sfiderà la Croazia in un match amichevole.