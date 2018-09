Nations League, Parigi celebra i campioni: c'è Francia-Olanda

09/09/2018

Lo Stade de France è pronto per una notte indimenticabile. Per la prima volta dopo il Mondiale di Russia la nazionale di Deschamps torna a giocare a Parigi davanti ai propri tifosi in occasione del match di Nations League contro l'Olanda (gruppo A, riposa la Germania). Francia-Olanda verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Canale 5 e in streaming sul nostro sito a partire dalle 20.45. Prima del match grande festa e cerimonia celebrativa per i campioni del mondo, che sfileranno con la Coppa del Mondo davanti al pubblico. Musiche, luci, e il rapper Vegedream che canterà davanti a tutti la sua "Ramanez la coupe a la maison", canzone scritta per celebrare il successo in Russia.